Нарушители тишины: на 130 млн тенге оштрафовали жителей Астаны с начала года
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В целом с начала 2023 года за нарушение тишины были оштрафованы 79 тысяч казахстанцев, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Хабар 24".
Среди штрафников как владельцы увеселительных заведений, так и жильцы многоэтажек, не соблюдающие нормы, прописанные в соответствующем законе,
"Ежедневно жалобы от граждан поступают. Есть такие злостные нарушители, которые всё равно нарушают тишину, не убавляют звуки и создают неудобства нашим гражданам.
С начала года в Астане за нарушение тишины к ответственности привлекли 15 тысяч человек. Их оштрафовали на 130 млн тенге. С целью соблюдения закона полицейские систематически устраивают рейды в подобные заведения. Стражи порядка проверили документы сотрудников и побеседовали с администраторами клубов. Без нарушений не обошлось", - сказал первый заместитель начальника УП Есильского района Азамат Садыков.
За нахождение несовершеннолетних в увеселительных местах, как родителям, так и хозяевам заведения грозит штраф. Последним он обойдётся в 34 500 тенге, а вот опекунов ждет штраф 3 МРП или чуть больше 10 тысяч тенге.
По данным МВД, в этом году к ответственности привлекли свыше 2,5 тысяч родителей.
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