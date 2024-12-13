В Астане за 11 месяцев этого года наказание в виде штрафа было назначено 313 лицам на общую сумму 473 330 156 тенге, исполнено по 238 лицам на сумму 396 541 652 тенге или 84%. На исполнении по 75 лицам на сумму 76 788 504 тенге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу суда Астаны.

Успешность исполнения назначенных штрафов обусловлена постоянным (еженедельным) контролем со стороны специалистов Отдела, обеспечивающего ведение соответствующего мониторинга.

"По нарушениям по линии Ситуационного центра разработан критерий мониторинга состояния работы судов, который позволяет еженедельно прослеживать динамику устранения недостатков по Ситуационному центру и волоките. В результате, факты нарушения процессуальных сроков рассмотрения дел и вложения судебных актов, несвоевременного начала судебных заседаний сейчас в сравнении с аналогичным периодом прошлого года снижены с 170 до 55. Данные меры позволяют повысить доверие граждан к судебной системе", - отметили в столичном суде.

Таким образом, деятельность Отдела направлена на должную организацию работы судебной системы столицы, поиску новых методов и форм, способствующих улучшению качества работы судов.



Напомним, штрафами более 360 тысяч тенге пригрозили алматинцам.