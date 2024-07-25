Нарушителей ПДД хотят выявлять с помощью скорых в Казахстане

Системами автоматической фиксации нарушений Правил дорожного движения хотят оснастить машины скорой медицинской помощи и маршрутные автобусы в Казахстане. Об этом сообщил председатель Комитета административной полиции Кайсар Султанбаев, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Спикер отметил, что на загородных трассах патрульные автомобили оснащаются бортовыми системами фиксации нарушений ПДД.

Плюс системы, по его словам, в том, что по пути следования система автоматически фиксирует нарушения ПДД и передаёт их на центральный сервер Генпрокуратуры. При этом у сотрудников нет возможности удалить информацию.

"Сейчас имеется 216 единиц такого автотранспорта. Результативность одного экипажа сопоставима с работой 15 патрульных.

Вместе с тем, их количество недостаточно ввиду протяжённости дорог республиканского, областного и местного значения. Нами предлагается вовлечь всех участников и расширить перечень автомобилей, которые будут оснащаться такими системами. Мы предлагаем оборудовать ими автомобили скорой помощи, общественный транспорт, а также автомобили полиции без цветографической окраски и проблесковых маячков", - заявил спикер.

Он уверен, что это позволит повысить культуру вождения и обеспечить принцип неотвратимости наказания.