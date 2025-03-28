Агентством по защите и развитию конкуренции в результате расследования выявлено антиконкурентное соглашение между ТОО HILL Corporation и ТОО "КТЖ-Грузовые перевозки", передаёт BaigeNews.kz.

Расследование показало, что "КТЖ-ГП" при закупке моторных масел для локомотивов применяло дискриминационные условия к потенциальным поставщикам, с целью отстранения их от участия в закупках.

Таким образом, изначально действия КТЖ совершались в интересах HILL Corporation.

Итоги расследования АЗРК были обжалованы компанией в суде. Однако, на основании постановления Верховного Суда от 11 марта 2025 года вступили в законную силу решения местных судов, признающие законность итогов расследования Агентства в отношении ТОО "HILL Corporation" и ТОО "КТЖ-Грузовые перевозки".

Сумма выявленного антиконкурентного соглашения в сфере поставки моторного масла для локомотивов превысила 12 млрд тенге.