Признаки нарушения антимонопольного законодательства выявили в действиях сотрудников Управления активов и государственных закупок Астаны при передаче в доверительное управление трёх спортивных объектов - стадиона "Астана Арена", ледовых дворцов "Барыс Арена" и "Алау". Об этом сообщили в Агентстве по защите и развитию конкуренции РК, передаёт BaigeNews.kz.

В 2020 году управлением проведён тендер. В результате победителем признано ТОО "Mtex management", с которым заключён договор на 15 лет.

"Согласно законодательству, проведение тендера должно обеспечивать равные условия участия для всех потенциальных управляющих, с соблюдением принципов развития конкуренции. Однако при объявлении тендера на передачу данных спортивных комплексов в документации были прописаны требования, ограничивающие круг участников. Таким образом, действия ГУ "Управление активов и государственных закупок города Астаны" привели к нарушениям статьи 194 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан", - сообщили в ведомстве.

Департамент АЗРК направил в адрес ГУ уведомление о необходимости устранить нарушения антимонопольного законодательства.