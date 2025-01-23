Нарушения выявили при передаче крупных спортивных арен в Астане в доверительное управление
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Признаки нарушения антимонопольного законодательства выявили в действиях сотрудников Управления активов и государственных закупок Астаны при передаче в доверительное управление трёх спортивных объектов - стадиона "Астана Арена", ледовых дворцов "Барыс Арена" и "Алау". Об этом сообщили в Агентстве по защите и развитию конкуренции РК, передаёт BaigeNews.kz.
В 2020 году управлением проведён тендер. В результате победителем признано ТОО "Mtex management", с которым заключён договор на 15 лет.
"Согласно законодательству, проведение тендера должно обеспечивать равные условия участия для всех потенциальных управляющих, с соблюдением принципов развития конкуренции. Однако при объявлении тендера на передачу данных спортивных комплексов в документации были прописаны требования, ограничивающие круг участников. Таким образом, действия ГУ "Управление активов и государственных закупок города Астаны" привели к нарушениям статьи 194 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан", - сообщили в ведомстве.
Департамент АЗРК направил в адрес ГУ уведомление о необходимости устранить нарушения антимонопольного законодательства.
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