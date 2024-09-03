Нарушения в выплате компенсаций студентам почти на 6 млн тенге выявили в Балхаше

Прокуратура Балхаша выявила нарушения в выплате компенсаций студентам из многодетных семей и иногородним учащимся. В ходе проверки установлено, что колледжи не предоставляли положенные выплаты, передаёт BaigeNews.kz.

Согласно законодательству, студенты из многодетных семей, обучающиеся по государственному заказу, имеют право на бесплатное горячее питание, если их среднедушевой доход не превышает установленный государством уровень.

В случаях, когда горячее питание не предоставляется, колледжи обязаны выплачивать студентам компенсацию в размере стоимости питания, установленной Управлением образования.

"В результате принятых мер студентам из многодетных семей перечислены компенсации на общую сумму 4,7 миллиона тенге. В будущем выплаты будут производиться на регулярной основе для всех студентов, подпадающих под государственные критерии", - сообщили в прокуратуре.

Кроме того, иногородние студенты, обучающиеся в колледжах Балхаша, имеют право на компенсацию за проезд в период зимних и летних каникул.

В ходе проверки выявлено, что один из колледжей не выплатил положенную компенсацию иногородним студентам за зимний период.

По итогам прокурорского надзора полностью произведены выплаты на сумму свыше одного миллиона тенге.