Нарушения в работе ТЭЦ Семея выявил Антикор

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В Семее Антикоррупционная служба выявила нарушения в работе ТЭЦ. В ходе проверки выяснилось, что коррупционные риски обнаружены практически по каждому направлению деятельности коммунального предприятия. Больше всего - в сфере госзакупок, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Хабар 24".

Так, городская ТЭЦ закупала уголь на сумму свыше двух миллиардов тенге, не имея на это экономического обоснования, при этом не было контроля за распределением и транспортировкой топлива.

За 13 лет из госбюджета было выделено более 40 миллиардов тенге на строительство новых объектов теплоснабжения и реконструкцию старых. Однако работы на многих из них не завершены, а отдельные объекты и вовсе разграблены.

Также на предприятии незаконно заключили свыше 250 договоров на поставку товаров работ и услуг.

Проверка деятельности руководства ТЭЦ началась после неоднократных аварий этой зимой на теплоисточниках страны.