Нарушения условий содержания задержанных в ИВС выявил омбудсмен
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Представитель уполномоченного по правам человека по области Жетысу посетил изолятор временного содержания (ИВС) отдела полиции Алакольского района и выявил ряд нарушений, касающихся условий содержания задержанных, передаёт BaigeNews.kz.
В частности, установлено несоответствие нормам санитарной площади на одного человека. Выявлены недостатки, связанные с санитарно-гигиеническими условиями. В некоторых камерах спальные места осуждённых расположены непосредственно на бетонном полу, постельные принадлежности оказались грязными, а часть задержанных вовсе не была ими обеспечена.
Также выявлены пробелы в информированности сотрудников о медицинском обслуживании лиц, находящихся под стражей.
По результатам проверки администрацией ИВС указанные нарушения устранены. Начальник изолятора привлечён к дисциплинарной ответственности, ему объявлен выговор.
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