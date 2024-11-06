Нарушения условий содержания задержанных в ИВС выявил омбудсмен

Представитель уполномоченного по правам человека по области Жетысу посетил изолятор временного содержания (ИВС) отдела полиции Алакольского района и выявил ряд нарушений, касающихся условий содержания задержанных, передаёт BaigeNews.kz.

В частности, установлено несоответствие нормам санитарной площади на одного человека. Выявлены недостатки, связанные с санитарно-гигиеническими условиями. В некоторых камерах спальные места осуждённых расположены непосредственно на бетонном полу, постельные принадлежности оказались грязными, а часть задержанных вовсе не была ими обеспечена.

Также выявлены пробелы в информированности сотрудников о медицинском обслуживании лиц, находящихся под стражей.

По результатам проверки администрацией ИВС указанные нарушения устранены. Начальник изолятора привлечён к дисциплинарной ответственности, ему объявлен выговор.