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Нарушения условий содержания задержанных в ИВС выявил омбудсмен

Сегодня, 19:42
АВТОР
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baigenews.kz Сегодня, 19:42
Сегодня, 19:42
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Фото: baigenews.kz

Представитель уполномоченного по правам человека по области Жетысу посетил изолятор временного содержания (ИВС) отдела полиции Алакольского района и выявил ряд нарушений, касающихся условий содержания задержанных, передаёт BaigeNews.kz.

В частности, установлено несоответствие нормам санитарной площади на одного человека. Выявлены недостатки, связанные с санитарно-гигиеническими условиями. В некоторых камерах спальные места осуждённых расположены непосредственно на бетонном полу, постельные принадлежности оказались грязными, а часть задержанных вовсе не была ими обеспечена.

Также выявлены пробелы в информированности сотрудников о медицинском обслуживании лиц, находящихся под стражей.

По результатам проверки администрацией ИВС указанные нарушения устранены. Начальник изолятора привлечён к дисциплинарной ответственности, ему объявлен выговор.

 

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