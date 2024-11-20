Нарушения при ремонте дорог выявили в Алматинской области
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В Алматинской области провели внеплановую проверку исполнения договоров по среднему ремонту дороги республиканского значения А-6 "Кокпек – Кеген – граница РК (Тюп)" (с обходом Кегенского перевала). Аудит выявил, что часть работ, за которые уплачено 6,7 миллиона тенге, не сделана, передаёт BaigeNews.kz.
Работы на участке с 53 по 68 километры выполнялись в рамках договора между АО "Национальная компания "КазАвтоЖол" и подрядной организацией.
"Согласно закону РК "Об автомобильных дорогах", средний ремонт включает комплекс мероприятий по восстановлению эксплуатационных характеристик дорог. Однако проверка показала, что требования законодательства выполнены не в полном объёме. По итогам аудита объекту проверки направлено заключение с предписанием об устранении нарушений. Также начата процедура привлечения к ответственности должностных лиц, допустивших данные нарушения", - сообищили в Комитете внутреннего государственного аудита Министерства финансов РК.
По информации АО "Национальная компания "КазАвтоЖол", подрядчик выполнил ремонтные работы на сумму 6,7 миллиона тенге в соответствии с предписанием. В филиале компании проведено внутреннее совещание, на котором подробно разобрали выявленные ошибки. Один из сотрудников привлечён к дисциплинарной ответственности.
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