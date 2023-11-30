Нарушения при обращении с ядохимикатами обнаружили в СКО

Прокуроры Северо-Казахстанской области выявили нарушения при обращении с ядохимикатами в сельскохозяйственной сфере, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на прокуратуру области.

"В нарушение требований Закона РК "О защите растений" вне контроля Инспекции агропромышленного комплекса 64 субъекта предпринимательства, осуществляли деятельность по реализации ядохимикатов. Вместе с тем, в 2022 году вне учета должностных лиц Инспекции остались 2,2 млн. литров использованных ядохимикатов. Практически всеми субъектами агропромышленного комплекса области региона в нарушение требований Закона без соответствующих разрешений осуществляется хранение ядохимикатов", - говорится в сообщении.

По информации ведомства, несмотря на требования Закона 400 субъектами АПК не сданы либо несвоевременно направлены в уполномоченный орган отчетные данные о движении пестицидов.

Прокуратура напоминает субъектам АПК об административной ответственности по статье 403 КоАП за нарушения требований по сдаче фитосанитарной отчетности и хранению ядохимикатов, где предусмотрен административный штраф (от 51 750 до 1 725 000 тенге) и призывает последних соблюдать требования действующего законодательства.