Нарушения на сумму 288 миллиардов тенге выявил Минфин РК

С начала года в Казахстане выявлены финансовые нарушения на 288 миллиардов тенге. Об этом рассказал председатель Комитета внутреннего государственного аудита министерства финансов Ержан Мынжасаров, передаёт BaigeNews.kz.

По его словам, за девять месяцев ведомство провело 1851 проверку.

"Выявлены финансовые нарушения на сумму около 288 миллиардов тенге. Из них около 10 миллиардов тенге возмещено в бюджет. Доставлены товары, оказаны услуги, выполнены работы на сумму около 29 миллиардов тенге. На сумму более 233 миллиадров тенге недостатки приведены в соответствие с бухгалтерскими отчетами", — сказал Мынжасаров в СЦК.

Он добавил, что по объектам аудита выдали 1638 предписаний, более 70 процентов из них исполнены. В соответствии с Кодексом об административных правонарушениях возбуждены дела по 6901 материалу, наложены штрафы на общую сумму более 605 миллионов тенге. 587 миллионов тенге или 97 процентов выплачены в бюджет. К дисциплинарной ответственности привлечены 1595 физических лиц. Около 150 материалов направлены в правоохранительные органы. По 80 материалам возбуждены уголовные дела.