Нарушения на сумму 16,7 млрд тенге выявил госаудит в Алматинской области

Высшая аудиторская палата завершила аудит эффективности использования государственных ресурсов в Алматинской области. Его результаты рассмотрены на заседании ВАП под председательством Алихана Смаилова, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Высшую аудиторскую палату.

За 2023 год в регионе запущено свыше 30 новых производств, что привело к созданию более тысячи рабочих мест. Реализован крупный инфраструктурный проект – Большая Алматинская кольцевая автодорога (БАКАД) протяженностью 66 км.



Возобновлен проект G4 City между Конаевым и Алматы.

Динамично развивается туристическая отрасль. В целях создания комфортных условий для туристов продолжается благоустройство на озерах Кольсай и Каинды, а также Капчагайском водохранилище. Все это свидетельствует об активизации экономического развития.

"Вместе с тем по итогам аудиторских мероприятий установлено, что сохраняется высокая зависимость местных исполнительных органов от трансфертов из республиканского бюджета. Недостаточно задействованы ресурсы частных инвестиций. Дополнительную нагрузку на местный бюджет создают системные проблемы, выраженные в затягивании подрядными организациями сроков реализации бюджетных инвестпроектов. Так, в 2022 году 110 проектов стоимостью свыше 129 млрд тенге и в 2023 году 81 проект более чем на 110 млрд тенге не завершены в нормативные сроки. Начатые в 2021 году строительно-монтажные работы по 5 автодорогам были приостановлены из-за отсутствия финансирования", - сообщили в ВАП.

Имеются нарушения, связанные с объектами нынешнего города Алатау, по которым реализация была начата в рамках проекта G4 City более 10 лет назад. В частности, выявлены нарушения бухгалтерского учета.