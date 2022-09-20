Нарушения на АНПЗ носят систематический характер - Минэкологии

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Департаментом экологии по Атырауской области в период с 18 августа по 5 сентября текущего года проведена внеплановая тематическая проверка в отношении ТОО "АНПЗ", сообщает BaigeNews.kz со ссылкой на сайт Минэкологии.

Напомним, 9 августа в Facebook появился пост, в котором жителей Атырау предупреждали о якобы появившемся над НПЗ облаке газа. Жителей просили закрыть окна и не выходить на улицу. Однако Атырауский НПЗ опубликовал официальное заявление и сообщил, что завод работает в штатном режиме, заявив, что никаких аварийных ситуаций и выбросов в атмосферу не зафиксировано.

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И вот теперь проведённая экологами проверка показала, что нарушения всё-таки были.

"В результате сбоя напряжения в электроснабжении завода была произведена полная остановка технологических установок. В связи с чем для обеспечения безопасности и сохранности оборудования избыточное давление углеводородного газа было кратковременно направлено на факельную систему. После восстановления электроснабжения со стороны АО "KEGOC" технологические установки были перезапущены с восстановлением нормальной работы технологической цепочки для производства товарной продукции", - написали в отчёте экологи.

Более того, при изучении проектных документов было установлено, что у предприятия отсутствует разрешение на эмиссии от сжигания газа на факелах. Таким образом, эмиссии, осуществленные ТОО "АНПЗ" в результате сжигания топливного газа в объеме 73 тысяч кубометров на факельной установке ПГПН и шести тысяч кубометров на установке ППНГО являются самовольными и не подлежат нормированию согласно экологическому законодательству РК.

"Необходимо отметить, что такое нарушение носит систематический характер. Аналогичные факты допускаются предприятием третий раз за год", - заявили экологи.

За систематическое превышение нормативов эмиссий в окружающую среду в отношении предприятия составлен протокол об административном правонарушении по ч.3 ст. 328 КоАП. Материалы находятся на рассмотрении суда.

Ранее мы писали, что происшествие намерены тщательно расследовать.

Напомним, 27 июля в Атырауской области произошла авария на электросетях, которая привела к приостановке работы Атырауского нефтеперабатывающего завода. В предприятии заявили, что электричество отключило АО "KEGOC". В Министерстве энергетики прокомментировали ситуацию, отметив, что причиной нарушения на электросетях стала непогода.