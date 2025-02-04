Высшая аудиторская палата (ВАП) провела аудит в Карагандинской области и выявила нарушения в сфере управления госдолгом на сумму 5,3 млрд тенге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ВАП РК.

Аудит был проведен по поручению Высшей аудиторской палаты РК ревизионной комиссией в отношении местных исполнительных органов (МИО) и квазигоссектора. Проверку прошли управление финансов, управление экономики, управление энергетики и ЖКХ, а также ряд организаций, включая ТОО “Қарағанды Су”, ТОО “Теплотранзит Караганда”, ТОО “Центр модернизации жилищного фонда”, АО “Футбольный клуб “Шахтер” и другие.

В результате проверки было установлено, что за последние пять лет долг местных исполнительных органов увеличился в 2,2 раза, а расходы на его обслуживание возросли на 1,5 раза. Особенно заметным было увеличение долга в период пандемии, когда были масштабно выпущены государственные ценные бумаги и не соблюдены лимиты долга на 2020 год — на сумму 3,8 млрд тенге. На данный момент долг оценивается как управляемый, однако пик долговой нагрузки на бюджет ожидается в 2031 году – 21,7 млрд тенге по 20 договорам. Большая часть долга (60,4%) должна быть погашена в период с 2030 по 2043 год.

Аудиторы также отметили недостаточный мониторинг внешних и внутренних займов квазигосударственных объектов. В частности, увеличение убытков ТОО “Теплотранзит Караганда” повышает риск невыполнения обязательств по кредитным договорам. Также были зафиксированы случаи распределения прибыли в пользу участников ТОО “Қарағанды Су” и заимствования бюджетных кредитов при размещении свободных средств на банковских депозитах.

Неэффективное управление финансами АО ФК “Шахтер” привело к росту кредиторской задолженности, включая долги по заработной плате, налогам и другим обязательствам.

По итогам проверки общая сумма нарушений, установленных в результате аудита, составила 5,3 млрд тенге. Ревизионная комиссия направила организации необходимые рекомендации и предписания для устранения выявленных нарушений.