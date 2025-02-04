Высшая аудиторская палата (ВАП) провела аудит в Карагандинской области и выявила нарушения в сфере управления госдолгом на сумму 5,3 миллиарда тенге. В акимате региона выступили с пояснениями, передаёт BaigeNews.kz.

"Во время пандемии в 2020 году глава государства поручил выделить в целом по стране средства на поддержку занятости, создание рабочих мест и недопущение резкого роста безработицы. В Карагандинской области в рамках "Дорожной карты занятости" средства пошли на ремонт соцобъектов, дорог и систем ЖКХ. Условия займа были следующие: деньги выданы на 12 лет под 6,1% годовых, погашение начинается с 2030 года", - сообщили в администрации.

Также в 2020 году в рамках строительства доступного жилья по проекту "Шанырақ" выделили средства за счёт выпуска гособлигаций. Деньги не учитывались в общем лимите долга для местных исполнительных органов, так как правительство дало отдельное разрешение в период пандемии.

Как прокомментировали в ТОО "Караганды Су", действующим законодательством РК не предусмотрен запрет размещать временно свободные денежные средства компании на краткосрочном банковском депозите.

"В 2024 году в ТОО прошли проверки Высшей аудиторской палаты (ВАП) и Ревизионной комиссии Карагандинской области, в числе вопросов было использование средств по бюджетному кредитованию. Ни одной проверкой не зафиксировано нарушение по размещению временно свободных денежных средств на депозите", - говорится в комментарии пресс-службы акимата.

В ТОО "Теплотранзит Караганда" сообщили, что с 2015 по 2022 год привлечены средства на реконструкцию тепловых сетей на общую сумму 16,6 миллиарда тенге. С 2021 года началась выплата основного долга по заключённым кредитным договорам. За 2021-2024 годы выплачено 527 миллионов тенге. В 2024 году допущено одно нарушение по несвоевременной уплате кредита в связи с отсутствием финансовых средств в тарифной смете.

Ранее сообщалось о том, что результате проверки ВАП установлено, что за последние пять лет долг местных исполнительных органов в регионе увеличился в 2,2 раза, а расходы на его обслуживание возросли на 1,5 раза.