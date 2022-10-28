Нарушения на 288 миллиардов тенге выявил Минфин РК

С начала года в Казахстане выявлены финансовые нарушения на 288 миллиардов тенге. Об этом рассказал председатель Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Ержан Мынжасаров, передаёт BaigeNews.kz.

По его словам, за девять месяцев ведомство провело 1 851 проверку.

"Выявлены финансовые нарушения на сумму около 288 миллиардов тенге. Из них около 10 миллиардов тенге возмещено в бюджет. Доставлены товары, оказаны услуги, выполнены работы на сумму около 29 миллиардов тенге. На сумму более 233 миллиадров тенге недостатки приведены в соответствие с бухгалтерскими отчетами", – сказал Мынжасаров в СЦК.

Он добавил, что по объектам аудита выдали 1 638 предписаний, более 70 процентов из них исполнены. В соответствии с Кодексом об административных правонарушениях возбуждены дела по 6 901 материалу, наложены штрафы на общую сумму более 605 миллионов тенге. 587 миллионов тенге или 97 процентов выплачены в бюджет. К дисциплинарной ответственности привлечены 1 595 физических лиц. Около 150 материалов направлены в правоохранительные органы. По 80 материалам возбуждены уголовные дела.