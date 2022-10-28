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Нарушения на 288 миллиардов тенге выявил Минфин РК Сегодня, 20:05
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Нарушения на 288 миллиардов тенге выявил Минфин РК

С начала года в Казахстане выявлены финансовые нарушения на 288 миллиардов тенге. Об этом рассказал председатель Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Ержан Мынжасаров, передаёт BaigeNews.kz

По его словам, за девять месяцев ведомство провело 1 851 проверку.

"Выявлены финансовые нарушения на сумму около 288 миллиардов тенге. Из них около 10 миллиардов тенге возмещено в бюджет. Доставлены товары, оказаны услуги, выполнены работы на сумму около 29 миллиардов тенге. На сумму более 233 миллиадров тенге недостатки приведены в соответствие с бухгалтерскими отчетами", – сказал Мынжасаров в СЦК.

Он добавил, что по объектам аудита выдали 1 638 предписаний, более 70 процентов из них исполнены. В соответствии с Кодексом об административных правонарушениях возбуждены дела по 6 901 материалу, наложены штрафы на общую сумму более 605 миллионов тенге. 587 миллионов тенге или 97 процентов выплачены в бюджет. К дисциплинарной ответственности привлечены 1 595 физических лиц. Около 150 материалов направлены в правоохранительные органы. По 80 материалам возбуждены уголовные дела.

"По итогам девяти месяцев этого года камеральным контролем охвачены более 475 тысяч процедур государственных закупок на общую сумму почти 10 триллионов тенге. Установлены нарушения законодательства о государственных закупках почти в 32 тысячах процедур, что составляет семь процентов от общего количества. Объектами государственного аудита исполнено около 30 тысяч, или 93 процента уведомлений об устранении нарушений, выявленных по результатам камерального контроля. Принятыми мерами за несвоевременное исполнение уведомлений Комитетом вынесено 83 распоряжения о приостановлении расходных операций, из которых на сегодня снято 69", - резюмировал он. 

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#минфин РК #штрафы #нарушение #аудит
BaigeNews.kz
Сегодня, 20:05
146
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