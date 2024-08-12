Нарушения на 274 млн тенге выявили в НИШ аудиторы

Госаудит эффективности использования бюджетных средств провели в Назарбаев Интеллектуальных школах. Его результаты рассмотрели на заседании Высшей аудиторской палаты, передаёт BaigeNews.kz.

"Установлены финансовые нарушения на 274,4 млн тенге; неэффективное планирование на 8,3 млрд тенге; неэффективное использование порядка 6 млрд тенге. Кроме того, выявлено 134 процедурных нарушения и 30 системных недостатков. По итогам проверочных мероприятий один материал направлен в правоохранительные органы, ещё по 10 фактам с признаками административных правонарушений – в уполномоченные органы для возбуждения административного производства", - сообщили в ВАП.

Как отметил член палаты Нурлан Нуржанов, за 2019-2023 годы НИШ достигнут ряд положительных результатов: собран большой коллектив профессиональных педагогов, наработаны компетенции, созданы эффективные методики преподавания, налажены научные исследования. Однако в части распространения современных учебных программ и успешного опыта на всю систему среднего образования имеются существенные проблемы и недостатки.

"За отчётный период на функционирование НИШ из бюджета было выделено 250 млрд тенге, в том числе свыше 22 млрд – на трансляцию опыта. Но сегодня нет чёткого определения роли НИШ в системе государственного планирования. В частности, в программах, нацпроектах и концепциях не обозначены конкретные задачи, функции и показатели, которые должны быть достигнуты в результате распространения опыта. Из более трёх тысяч учебников, одобренных профильным министерством для образовательного процесса, на долю НИШ приходится всего 67 или 2%. Имеющийся потенциал организации по развитию системы среднего образования не используется в полной мере", - отметили в ВАП.

Председатель ВАП Алихан Смаилов акцентировал внимание, что достигнутые результаты не соответствуют объёму выделяемого финансирования.

"Весь бюджет области Улытау меньше, чем за пять лет было выделено НИШ. В том числе более 22 млрд на трансляцию опыта. Статистику как ни смотри, но каких-то существенных сдвигов нет, к сожалению. Более того, это даже не таргетируется в рамках системы госпланирования", – сказал он.

Как следует из аудиторского заключения, механизм финансирования НИШ в целом не обеспечивает прозрачности, подотчётности и целевого характера использования средств.

Установлено, что НИШ осуществлялось планирование мероприятий, которые фактически не проводились. За 2019-2023 годы объём невыполненных мероприятий составил порядка 8 млрд тенге. При этом возможность переноса неиспользованных средств на последующие финансовые годы приводила к образованию значительных остатков бюджетных средств, которые не всегда учитывались при новом планировании бюджета.

За три года НИШ не освоены средства в размере 16,4 млрд тенге, а на банковских счетах ежегодно аккумулировались остатки в размере от 27 до 55 млрд тенге.

По закупкам НИШ отмечены нарушения на 10,5 млрд тенге. Например, были случаи неправомерного применения способа закупок из одного источника на сумму более миллиарда тенге, необоснованного допуска или отклонения заявок и другие. Кроме того, на основании данных Комитета госдоходов и коммерческих предложений сторонних организаций установлены факты приобретения товаров по завышенной стоимости.

На развитие информационно-образовательной среды в НИШ было направлено порядка 2 млрд тенге. Однако на момент аудита не автоматизированы ключевые бизнес-процессы: конкурсный отбор, аттестация и другие.

Подводя итоги заседания, Алихан Смаилов подчеркнул, что НИШ необходимо обосновывать все запрашиваемые средства из бюджета с приложением конкретных расчётов. Требования к АОО должны предъявляться такие же, как и к администраторам бюджетных программ. При этом недостатки, которые выявил аудит, должны быть проработаны и устранены. Этот вопрос будет находиться на контроле ВАП.