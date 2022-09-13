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  • Нарушения на 249 миллиардов тенге в госзакупках выявил Минфин в ходе аудита
Baigenews.kz Сегодня, 11:06
178
Фото: Baigenews.kz

Нарушения на 249 миллиардов тенге в госзакупках выявил Минфин в ходе аудита

Заместитель премьер-министра - министр финансов РК Ерулан Жамаубаев на заседании правительства сообщил об итогах проверок государственных закупок за восемь месяцев этого года, передаёт BaigeNews.kz.

По его словам, в ходе аудита госзакупок минфин выявил нарушения на 249 миллиардов тенге. Всего контролем было почти 392 тысячи процедур на сумму порядка 8,7 триллиона тенге.

"Установлены нарушения по 26 241 процедуре, из которых объектами госаудита исполнено 93 процента (24 362) уведомлений об устранении нарушений. Проведено 1 645 аудиторских мероприятий", - сообщил министр.

Он отметил, что аудитом охвачены порядка 3,3 триллиона тенге бюджетных средств. Установлены финансовые нарушения на 249 миллиардов тенге.

"Нарушения устранены на 236 миллиардах тенге путём восстановления поставкой товаров, оказания услуг и выполнения работ, возмещения в бюджет и отражения по учёту. Для совершенствования и повышения эффективности деятельности объектов аудита даны 1 442 рекомендаций, из которых исполнены 1 038)", - заключил министр.

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#аудит #проверка #финансы
Сегодня, 11:06
178
Зарина Козова Журналист

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