Нарушения на 249 миллиардов тенге в госзакупках выявил Минфин в ходе аудита

Фото: Baigenews.kz

Заместитель премьер-министра - министр финансов РК Ерулан Жамаубаев на заседании правительства сообщил об итогах проверок государственных закупок за восемь месяцев этого года, передаёт BaigeNews.kz.

По его словам, в ходе аудита госзакупок минфин выявил нарушения на 249 миллиардов тенге. Всего контролем было почти 392 тысячи процедур на сумму порядка 8,7 триллиона тенге.

"Установлены нарушения по 26 241 процедуре, из которых объектами госаудита исполнено 93 процента (24 362) уведомлений об устранении нарушений. Проведено 1 645 аудиторских мероприятий", - сообщил министр.

Он отметил, что аудитом охвачены порядка 3,3 триллиона тенге бюджетных средств. Установлены финансовые нарушения на 249 миллиардов тенге.