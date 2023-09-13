Нарушения на 141 миллиард тенге выявил Минфин
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Министр финансов, заместитель премьер-министра Республики Казахстан Ерулан Жамаубаев на заседании правительства сообщил об итогах исполнения республиканского бюджета. Минфин выявил нарушения на 141 миллиардов тенге, передаёт BaigeNews.kz.
"Проведено 1 522 аудиторских мероприятий. Аудитом охвачено более одного триллиона тенге бюджетных средств. Установлены финансовые нарушения на сумму около 141 миллиарда тенге", - сообщил Жамаубаев.
По его словам, нарушения устранены на 109 миллиардов восстановлением поставкой товаров, оказания услуг и выполнения работ, возмещения в бюджет и отражения по учету.
"Для совершенствования и повышения эффективности деятельности объектов аудита даны 1 551 рекомендаций",- добавил министр.
Ранее Ерулан Жамаубаев сообщил, какие министерства меньше всех освоили бюджетные средства.
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