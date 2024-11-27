Нарушения Лесного кодекса на 53 млн тенге выявили в Петропавловске

В рамках анализа соблюдения лесного законодательства выявлены грубейшие нарушения, выразившиеся в непринятии мер по возмещению ущерба, нанесенного лесному массиву, а также ненадлежащее исполнение национального проекта "Жасыл Қазақстан", в том числе отсутствие работы по неучтенным лесам, передаёт BaigeNews.kz.



Вопреки требованиям Лесного кодекса (далее-Кодекс) должностными лицами Управления природных ресурсов и регулирования природопользования акимата области с 2006 года не принимались меры по возмещению потерь лесохозяйственного производства, за изъятие лесных угодий для расширения земель населенных пунктов города Петропавловска на сумму 53 млн тенге.

"Лесными хозяйствами "Акан-сері", "Бурлукское", "Мамлютское" и "Есильское" в нарушение требований Кодекса не достигнуты показатели по увеличению объемов воспроизводства леса в 2023 году.



В другом случае, игнорирование Экологического кодекса субъектом агропромышленного комплекса привело к разливу аммиака на территории лесного массива, вследствие чего поврежден лесной фонд", - говорится в сообщении прокуратуры.

При этом, лесным учреждением своевременные меры по возмещению ущерба не приняты.



По актам прокурорского надзора государству возмещен ущерб на 53,2 млн тенге, к дисциплинарной ответственности привлечены 4 директора лесных учреждении.



В то же время, по рекомендации прокуратуры в текущем году проведены первоначальные работы по учету лесных массивов, не вошедших в государственный лесной фонд.



Вопрос соблюдения природоохранного законодательства на контроле надзорного органа.