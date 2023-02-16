Нарушения допустили при передаче медобъектов в Алматинской области в доверительное управление

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Антикоррупционная служба выявила нарушения при передаче медобъектов в Алматинской области в доверительное управление, передаёт BaigeNews.kz.

Как уточнили в региональном департаменте Агентства по противодействию коррупции, таких объектов в области три:

ГКП на ПХВ "Алматинская многопрофильная клиническая больница"; КГП на ПХВ "Алматинский областной центр медико-социальной реабилитации и психотерапии"; ГКП на ПХВ "Областной кардиологический центр".

"Выявлены факты нарушения конкурсных процедур, отсутствия контроля за деятельностью частных партнеров, невыполнения договорных обязательств. Это возникло в результате отсутствия детального нормативного регулирования процесса передачи в доверительное управление социальных объектов. Широкие дискреционные полномочия членов тендерной комиссии позволяли самостоятельно определять условия передачи объектов и требований к участнику тендера", - сообщил глава департамента агентства по противодействию коррупции Алматинской области Серик Орымбетов.

По всем рискам подготовлены рекомендации, которые находятся на исполнении министерств национальной экономики и здравоохранения, а также областного акимата.