Нарушений общественного порядка ни на одном из участков референдума не допущено – МВД РК

В Казахстане закрылись участки для голосования на референдуме по строительству АЭС. В Генпрокуратуре и МВД РК заявили, что приняты все меры для обеспечения законности и правопорядка, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на СЦК.

Как отметил начальник Управления службы по защите общественных интересов Генеральной прокуратуры РК Бекжан Караманов, органами прокуратуры обеспечено соблюдение законности в ходе подготовки и проведения республиканского референдума. По его словам, всего в день голосования установлено два нарушения, которые касались фактов незаконного опроса и незаконной агитации. Во всех случаях граждане признали вину и на них наложены административные штрафы.

"На данный час в органы прокуратуры поступило три обращения. В них граждане затрагивали вопросы процесса голосования и наименований участковых комиссий референдума. В этой связи все обращения прокурорами направлены по компетенции в территориальные комиссии референдума. В судебные органы исковые заявления не поступали", - сказал спикер.

Официальный представитель МВД РК Шынгыс Алекешев в свою очередь отметил, что МВД продолжает мероприятия по обеспечению правопорядка и безопасности и по завершению республиканского референдума.

"Органы внутренних дел выполнили поставленные задачи. Приняты необходимые меры по охране общественного порядка, а также обеспечена безопасная работа наблюдателей и возможность гражданам свободно участвовать в референдуме. Нарушений общественного порядка ни на одном из 10 тысяч участков референдума не допущено. Продолжается подсчёт голосов, ситуация на участках референдума всё также стабильная", - сказал официальный представитель МВД РК.

По его словам, после завершения подсчёта голосов сотрудники полиции обеспечат сопровождение бюллетеней и протоколов в региональные комиссии референдума.