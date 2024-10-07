"Нарушений не выявлено" - международные наблюдатели о референдуме

Наблюдатели "Миссии от стран независимых государств" прокомментировали голосование. Нарушений во время голосования и подсчета не выявлено. Всего 71,12% казахстанцев проголосовали за АЭС и 28% - против, передает корреспондент BaigeNews.

Иностранные наблюдатели от "Миссии наблюдателей от СНГ" зафиксировали мелкие нарушения во время подготовки голосования. Они касались распространения листовок без исходящих данных и агитации.

"Каждая листовка в соответствии с законодательством должна быть с данными. То есть должно быть указано кто заказчик, кто печатал и тираж. Если их нет, то это нарушение законодательства. Кроме того, ведение агитации без соответствующего разрешения, проведение опросов – незаконно", - говорит международный наблюдатель от Содружества независимых государств Леонид Анфимов.

При этом стоит отметить, что 24 человека за нарушения были привлечены к административной ответственности.

"Можно высказывать мнение, но надо же говорить так, чтобы было в соответствии с законодательством. Я так понимаю, что если человек нарушил законодательную норму, регулирующую правоотношения гражданина и государства, то эта мера оправдана. Государство определило порядок проведения и если он нарушил их, то должен отвечать", - считает эксперт.

Нарушения во время голосования и подсчета иностранными наблюдателями не выявлено. В целом зарубежные гости дают положительную оценку подготовке и ходу референдума.

"Мы не выявили нарушений не потому что мы не хотели или закрывали глаза на какие-то нарушения, а действительно их не выявили. Мы вообще нейтральные наблюдатели и стараемся, чтобы все происходило в соответствии с законодательством и, конечно, если бы нарушения были, то указали бы, что вот такое было нарушение в соответствии с увиденным. Но не было такого", - говорит Анфимов.

Референдум в Казахстане считается состоявшимся - на него пришли более половины внесенных в списки для голосования. Из них 72% "за" строительство АЭС. 28% - против.

Напомним, в Казахстане 6 октября проходил референдум по вопросу строительства АЭС. В республике было всего 10 323 участков для голосования. В том числе 74 участка в 59 странах.

Свой голос на референдуме отдал Президент Касым-Жомарт Токаев, после голосования Глава государства ответил на вопросы журналистов. Также своим правом голоса воспользовались акимы Алматы и Астаны.