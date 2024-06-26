Нарушений не было – Игорь Вранчев ответил на доводы защиты Бишимбаева

Адвокат Игорь Вранчев ответил на доводы стороны защиты Бишимбаева о том, что были допущены нарушения при формировании коллегии присяжных заседателей, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Ранее защита осуждённого заявила, что не была проведена жеребьёвка.

"Данный порядок регулируется 76 главой УПК. Я не совсем понимаю, мы все вроде бы были в одном процессе. Как не было проведено жеребьёвки, и каким образом тогда каждому из присяжных заседателей тогда был присвоен номер?" - недоумевает адвокат.

Он сообщил, что номера присяжным были присвоены именно при помощи жеребьёвки - путём извлечения билетов из урны.

Ещё больше Вранчева удивляет противоречие в намерениях и действиях Куандыка Бишимбаева и его защитников. Будучи инициаторами участия коллегии присяжных заседателей в рассмотрении дела, они остались недовольными их отбором.

"Инициатором того, чтобы дело рассматривалось судом присяжных, был сам Бишимбаев. Он хотел, чтобы дело было рассмотрено максимально беспристрастным составом. Если сторона защиты усмотрела на самом важном этапе какое-либо нарушение, связанное с формированием коллегии присяжных заседателей, если вы рассчитываете, что сможете донести до присяжных заседателей свою позицию, ждёте какого-либо приговора, связанного с тем обвинением, с которым Бишимбаев предан суду, то вы в первую очередь заинтересованы в том, чтобы на этой же стадии обратить внимание, в том числе и суда, и гособвинителя, что допущено нарушение, которое впоследствии может стать существенным основанием для изменения приговора. Этого сделано не было. Данная процедура нарушена не была", - сказал адвокат.

Напомним, 13 мая суд присяжных вынес свой вердикт в отношении Куандыка Бишимбаева, согласно которому он признан виновным в совершении убийства, противоправного умышленного причинения смерти другому человеку, совершённого с особой жестокостью и в причинении физических и психических страданий путём систематического нанесения побоев или иными насильственными действиями, совершённом в отношении лица, находящегося в материальной зависимости от виновного. Ему назначили 24 года лишения свободы.

Его родственника Бакытжана Байжанова суд признал виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного статьёй 432 Уголовного Кодекса РК и назначил ему наказание в виде 4 лет лишения свободы.

Экс-министр национальной экономики Куандык Бишимбаев в апелляционной жалобе просит переквалифицировать действия на умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшее смерть по неосторожности. Бахытжан Байжанов просит оправдать его ввиду отсутствия в его действиях состава преступления.