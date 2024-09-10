Народный штаб за АЭС узнал что думает молодёжь и интеллигенция о строительстве станции

Народный штаб за строительство АЭС продолжает встречи с населением в регионах. Сегодня члены объединения посетили Шымкент, передаёт BaigeNews.kz.

Южно-Казахстанский университет имени Ауэзова – один из лидирующих технических вузов страны. Его выпускники широко востребованы на рынке труда – это специалисты по электроэнергетике, машиностроению, физике, химии и многим другим специальностям. Со студентами и молодыми активистами региона встретились члены Народного штаба за строительство АЭС.

Спикер мажилиса, председатель партии AMANAT Ерлан Кошанов отметил, что молодёжь всегда находится в авангарде трендов и является главной движущей силой развития страны.

"Молодёжь играет особую роль в нашем обществе. Все важные решения в нашей стране принимаются с учетом мнения молодёжи. Это основополагающий принцип нашего президента. Вы, будущие инженеры, в дальнейшем будете вносить свой большой вклад в развитие экономики Независимого Казахстана, запускать новые производства и развивать инновационные технологии. Сегодня мы пришли к вам обсудить строительство атомной электростанции, чтобы вы смогли сделать осознанный выбор на предстоящем референдуме", – сказал он.

Далее члены Народного штаба за строительство АЭС встретились с представителями интеллигенции. В ходе мероприятия обсуждалась важность широкого информирования общественности по всем вопросам атомной энергетики и роль в этом деятелей культуры, как людей, обладающих особым авторитетом среди народа.

В этот же день члены Штаба посетили индустриальную зону "Тассай", где встретились с предпринимателями и трудовыми коллективами. Они поговорили о возможностях атомной энергетики, перспективах развития новых производств и создания достойных условий труда.