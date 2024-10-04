Народный штаб: АЭС – это безальтернативный вариант развития страны

Сегодня Народный штаб за строительство АЭС завершил поездки по регионам. В Астане члены Штаба провели встречи с представителями IT-сферы, работниками коммунальных предприятий, молодыми учеными и студентами, передаёт BaigeNews.kz.

На площадке Astana Hub члены Штаба обсудили с представителями IT-сферы перспективы, которые мирный атом открывает перед цифровыми отраслями экономики. Без стабильного электроснабжения невозможно говорить о таких проектах, как создание отечественного суперкомпьютера, открытие новых центров обработки и хранения данных, обеспечение всех населенных пунктов страны высокоскоростным интернетом. Члены Штаба напомнили, что Глава государства Касым-Жомарт Токаев в своей предвыборной программе поставил задачу создать до 2029 года не менее 150 тысяч рабочих мест в IT-компаниях.

"Инвесторы готовы создавать новые предприятия в промышленности, в сфере услуг, в IT, однако если мы можем предоставить для них земельные участки, людские ресурсы, подвести инженерные сети, то нет стабильной генерации электроэнергии, в частности в периоды пиковых нагрузок мы ежегодно закупаем из-за рубежа электроэнергии на 100 млрд тенге", – сказал депутат Мажилиса, заместитель руководителя фракции партии "AMANAT" Павел Казанцев.

Он отметил, что в настоящее время дефицит электроэнергии наиболее ощутим в южных регионах страны, где по итогам прошлого года он составил 3,1 млрд кВт/ч. Для сравнения в среднем один город с населением 100 тысяч человек потребляет 700 млн кВт/ч, и это только считая потребности домохозяйств.

На встрече с трудовым коллективом ГКП на ПХВ "Астана Су Арнасы" члены Штаба рассказали о важности бесперебойного надежного источника энергии для нормальной работы систем ЖКХ. Они обратили внимание на то, что атомная энергетика – это общемировой тренд. Такой путь сегодня выбирает большинство экономически развитых стран – США, Франция, Китай и другие. К примеру, Бельгия продлевает на 10 лет срок службы двух реакторов, которые планировала закрыть. Недавно завершилось строительство АЭС в Турции. В этом году Узбекистан принял решение строить атомную станцию.

Атомная энергетика окажет положительное влияние на коммунальные системы, позволит избегать перебоев с водоснабжением. Коллектив "Астана Су Арнасы" выразил намерение поддержать строительство АЭС.

В этот же день члены Народного штаба ответили на вопросы почти 200 студентов Казахского агротехнического университета им. С. Сейфуллина. Члены Штаба рассказали им, что строительство АЭС открывает большие возможности именно для молодежи. В частности, будут созданы десятки тысяч новых высококвалифицированных рабочих мест с достойной зарплатой. Для этого в рамках будущей государственной программы развития атомной энергетики будет отдельно разработан План подготовки кадров, на основе которого будут готовиться необходимые специалисты. Непосредственно в Seifullin University обучаются сотни будущих теплоэнергетиков и инженеров по электроснабжению, которые в дальнейшем могут составить кадровый костяк будущей атомной электростанции. Еще один важный момент, на который акцентировал внимание мажилисмен Павел Казанцев – это влияние стереотипов, нередко препятствующих принятию верных решений.

"В обществе активно циркулируют вопросы относительно безопасности мирного атома. При выборе потенциального вендора Казахстан остановил свой выбор на самых передовых АЭС поколения III и III+, которые доказали свою надежность. В случае, если 6 октября большинство казахстанцев проголосуют ЗА строительство АЭС, то она будет построена по самым передовым технологиям под пристальным контролем МАГАТЭ", – сказал он.

В завершении встречи члены Штаба призвали столичных студентов принять активное участие в предстоящем референдуме и поддержать строительство АЭС.

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