Бибигуль Тулегенову оскорбили и не пустили на борт самолёта Air Astana

Народная артистка Казахстана 95-летняя Бибигуль Тулегенова столкнулась с грубостью и неуважением в аэропорту Астаны: сотрудница авиакомпании Air Astana не впустила её на борт самолёта, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

В Сети опубликовано письмо, адресованное главе Air Astana Питеру Фостеру. Автор письма рассказал о неприятном инциденте, который произошёл 3 сентября на рейсе компании Air Astana по направлению Астана - Алматы.

Бибигуль Тулегенова должна была вылететь из столицы в Алматы. До борта самолёта её провожала дочь. Артистка на инвалидной коляске должна была доехать лишь до входа в самолёт, далее она самостоятельно хотела дойти до своего места на втором ряду, не создавая препятствий другим пассажирам.

"Когда сопровождающий хотел провести Бибигуль Ахметовну в инвалидной коляске на борт самолёта, она (сотрудница Air Astana - прим. ред.) остановила их и очень резко высказала, что пассажиры на колясках должны являться на посадку первыми или ждать, когда пройдет последний пассажир. Пассажиры на инвалидной коляске не должны создавать неудобство другим пассажирам при посадке", - пояснил автор открытого письма.

Сотруднице авиакомпании объяснили, что Бибигуль Тулегеновой уже почти 95 лет и у неё серьёзная травма позвоночника, которая не позволяет сидеть в инвалидном кресле долго. На это последовал жёсткий и грубый ответ сотрудницы, что всё это ей известно, но правила применяются ко всем без исключения, независимо от статуса, возраста и положения.

Представители артистки потребовали объяснений и извинений от авиакомпании.

В авиакомпании Air Astana проккоментировали инциндент.

"По международным правилам авиационной безопасности, маломобильных пассажиров приглашают на борт в начале или в конце посадки. Данное правило позволяет создать комфортные условия для посадки всех пассажиров, а также обусловлено правилами эвакуации из терминала", - говорится в сообщении.

В Air Astana уточнили, что народная артистка Казахстана Бибигуль Тулегенова и сопровождавшая её дочь прибыли уже после начала посадки, поэтому агент авиакомпании попросила подождать окончания посадки.

В авиакомпании заверили, что проведут дополнительную проверку по данному случаю в целях повышения качества обслуживания.