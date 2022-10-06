Народная партия Казахстана поддержит Токаева на президентских выборах

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В Астане состоялся XXI Внеочередной съезд Народной партии Казахстана, в котором приняли участие делегаты со всех регионов республики. На повестке дня обсуждались вопросы, касающиеся президентской электоральной кампании 2022 года. Как изначально заявляла партия, на грядущих выборах она намерена поддержать действующего главу государства, Касым-Жомарта Токаева, сообщает BaigeNews.kz.

По словам председателя НПК Ермухамета Ертысбаева, в нынешний период общемировой турбулентности Казахстан остался стабильным "островом безопасности" в Центрально-Азиатском регионе. И наша задача - сохранить эту стабильность впредь.

"Сейчас не время для внутриполитических игр и разборок, – заявил председатель НПК. – Необходимо единство и холодный разум. Поэтому наша партия самой первой из всех политических сил поддержала на внеочередных президентских выборах кандидатуру Касым-Жомарта Токаева. В этом вопросе мы исходим из интересов страны".

Ермухамет Ертысбаев объяснил, что прошедший в нынешнем году общенациональный референдум заложил прочный конституционный фундамент Нового Справедливого Казахстана. Предстоящие выборы завершат трансформацию управленческой системы республики. После этого все политические силы страны смогут сконцентрироваться на системном и комплексном решении социально-экономических вопросов.

Председателя поддержал первый заместитель главы НПК, руководитель парламентской фракции "Народная партия Казахстана" Айкын Конуров.

"Наша политическая платформа и предвыборная программа полностью совпадают с политикой и планами действующего главы государства", – добавил он.

С докладами на Съезде так же выступили представители региональных филиалов НПК. Они рассказали о проблемах на местах: экономических, экологических, социальных и пр. Было отмечено, что многие из вопросов, озвученных на Съезде, уже приняты во внимание и взяты под контроль главой государства.