Народная коалиция вокруг президента как движущая сила к переменам

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Объединение парламентских партий и крупных общественных объединений в коалицию в поддержку Касым-Жомарта Токаева – своего рода политический гражданский активизм национального масштаба. Вокруг одного кандидата объединились крупные партии и организации. Это прямо подтверждает, что они разделяют повестку Справедливости, которую выдвинул действующий глава государства, передаёт BaigeNews.kz.

Три партии – "Amanat", ДПК "Ак жол" и Народная партия Казахстана, представленные в мажилисе парламента, поддерживают кандидатуру действующего главы государства Касым-Жомарта Токаева. Несмотря на то, что "Amanat" утратил статус президентской партии, все же продолжает действовать в качестве ведущей политической силы. В своей новой политической платформе партия заявляет о поддержке главы государства и его официального политического курса. Как следует из этого документа, "Перед нами стоит задача проведения глубоких политических и экономических реформ, построения Нового Справедливого Казахстана, основанного на демократических принципах".

"Тем самым партийцы выражают готовность разделить с государством ответственность, в частности, за реализацию мер, заявленных в обоих президентских посланиях этого года. И это обоснованный подход, учитывая занятие "аманатовцами" большинства мест в мажилисе парламента и их влияние на качество принимаемых законов", - считает политолог Андрей Чеботарев.

Во многих странах мира партии, общественные силы объединяются вместе, чтобы продвинуть своего кандидата или политические взгляды. В Казахстане коалиция уже использовалась, к примеру, во время парламентских выборов 2004 года, когда две оппозиционные партии пошли на выборы союзом, и в 2005 году, когда несколько оппозиционных партий выдвинули одного кандидата в президенты.

"Сейчас этот инструмент используют силы, поддерживающие президента. Коалиция, которая объединяет организации, разные по идеологии, статусу, целям, однозначно будет сильнее в плане осуществления гражданского контроля за деятельностью власти, чем разрозненные силы, которые не могут договориться друг с другом", - подчеркнул блогер Яков Федоров.

Сейчас противниками власти являются не только внешние факторы – геополитическая напряженность и мировой экономический кризис, но и внутренние – социальное расслоение, хаотичный низовой активизм, инертность и некомпетентность чиновников на местах. Всем этим могут воспользоваться политические силы, недовольные тем, как завершился политический транзит.

"В том числе поэтому сформировалась коалиция: как попытка удержать поток локальной политической истории в том направлении, в котором он движется под руководством Токаева. Другими словами, члены коалиции понимают и принимают токаевские принципы, осознают риски его поражения, и потому вместе борются за минимизацию этих рисков. В этом и заключается политическая консолидация и гражданский активизм", - считает политолог Газиз Абишев.

Директор экспертного института Европейского права и прав человека Марат Башимов считает, что курс на построение Нового Справедливого Казахстана и поддержка коалиции восполнят возникшие пробелы, так как в обществе действительно запрос на справедливость огромен. По его мнению, долгие годы наше общество было "выключено" из процесса выработки и принятия решений и его участие сводилось к формальности, имитации демократии. При этом зачастую принимаемые решения были обусловлены не государственными интересами, а клановыми и корпоративными.

"В условиях взаимного недоверия между обществом и государством невозможно нормальное развитие, поэтому проводя реформы Президент Камым-Жомарт Токаев целенаправленно и методично возвращает общество к управлению государством, принятию как политических, так и управленческих решений, и строительство Справедливого Казахстана обозначено им в качестве главной цели", - подчеркнул Марат Башимов.

Рядовой казахстанец в поисках справедливости чаще всего сталкивается с правоохранительными органами и судебной системой. Поэтому первым и самым важным шагом является реформирование системы правоохранительных органов и судебной системы. Для обеспечения доступа граждан к справедливому суду введена трехзвенная система правосудия и уже внедрена система сервисной модели полиции и участковый инспектор наделен полномочиями по самостоятельному внесению представлений об устранении причин, способствующих совершению правонарушений.

"Но самым важнейшим шагом, сделанным главой государства для обеспечения справедливой правовой защиты казахстанских граждан, будет создание Конституционного суда. Это важный гарант соблюдения конституционности в стране. Справедливый Казахстан невозможен без защиты самой Конституции, основного закона от нарушающих права и свободы некоторых законов и подзаконных нормативных правовых актов. И правом обращения туда, кроме граждан, будут уполномоченный по правам человека и генеральный прокурор", - пояснил Марат Башимов.

При этом важно, чтобы в Конституционный суд отобрали компетентных специалистов в области конституционного права, зарекомендовавших себя в обществе стремлением к справедливости.

"Стремление "запрыгнуть" в Конституционный суд у многих велико. Поэтому президент Казахстана этого не допустит и у нас будет тот самый Конституционный суд, который нужен народу. Почему на этом акцент, да потому что в конституционной реформе – это можно сказать "главная фишка", главный аргумент, за который голосовал народ на республиканском референдуме", - отметил Марат Башимов.

Еще одна эффективная в своей основе, а потому важнейшая инициатива президента в построении справедливой страны – это создание межведомственной комиссии по возврату активов. Ее работа повлияет на жизнь всех казахстанцев без исключения, ведь новые больницы, школы и детские сады стоят средств, которые многие годы выводились из нашей страны.

"Президент, в силу своего многолетнего опыта государственной службы и аппаратных игр, смог изменить вектор с имитации работы на полноценные изменения. Он с самого начала открыто обозначил задачу межведомственной комиссии: "не количество переданных в суд уголовных дел, а реальное оздоровление экономики". Уже с лета суммы возвращенных средств исчислялись сотнями миллиардов народных тенге, которые поэтапно зачисляются в бюджет государства и будут направлены на развитие Казахстана", - констатирует руководитель представительства Ассоциации профессиональных политических консультантов в Центральной Азии Ассоль Акишева-Мирманова.

Подобная работа происходит по поручению президента Касым-Жомарта Токаева, реализующего свои обещания по созданию реальных инструментов управления государством для каждого казахстанца, осознающего свою ответственность за состояние общества и экономики страны. Таким образом объединение политических организаций страны вокруг одного кандидата еще раз подтверждает, что президент делает все, чтобы принципы Справедливого Казахстана стали нормой жизни как государства, так и общества.