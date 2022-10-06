open menu
  • font size Размер текста

Лента новостей

 
   < 2022
Загрузка...
 
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6


  • Главная
  • Новости
  • Народная коалиция представила кандидатуру Касым-Жомарта Токаева на пост президента
t.me/Борт №1 Сегодня, 16:54
56
Фото: t.me/Борт №1

Народная коалиция представила кандидатуру Касым-Жомарта Токаева на пост президента

В Астане проходит форум Народной коалиции в поддержку Касым-Жомарта Токаева, передаёт BaigeNews.kz.

Как заявил председатель мажилиса парламента Ерлан Кошанов, Народная коалиция поддерживает стратегическую направленность курса Главы государства и будет прилагать усилия для дальнейшего продвижения его реформ. 

"Поэтому сегодня Народная коалиция представляет кандидатуру Касым-Жомарта Токаева на пост президента. Этот выбор – выбор истинных патриотов нашей страны, миллионов граждан, неравнодушных к будущему Казахстана. Самое главное, что накануне выборов ведущие политические силы возьмутся за общую цель, которая подбодрит страну", - сказал Кошанов. 

Для поддержки кандидата будет создан общественный штаб. В него войдут представители политических партий, общественных объединений, более тысячи общественных деятелей и активных граждан. 

"В ходе начавшейся избирательной кампании сразу несколько республиканских общественных объединений приняли решение выдвинуть действующего президента Касым-Жомарта Токаева кандидатом в президенты РК. Сегодня состоялись съезды парламентских партий – Ак жол, АMANAT и НПК, на которых принято аналогичное решение. Такое единодушие различных политических и общественных сил демонстрирует абсолютно новый уровень консолидации нашего общества. Исходя из этого после ряда консультаций между партиями и общественными объединениями нами принято решение  создать народную коалицию в поддержку Касым-Жомарта Токаева", - сказал Кошанов.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
#выборы
Журналист
Сегодня, 16:54
56
Поделитесь:
Наверх