Народная коалиция представила кандидатуру Касым-Жомарта Токаева на пост президента

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В Астане проходит форум Народной коалиции в поддержку Касым-Жомарта Токаева, передаёт BaigeNews.kz.

Как заявил председатель мажилиса парламента Ерлан Кошанов, Народная коалиция поддерживает стратегическую направленность курса Главы государства и будет прилагать усилия для дальнейшего продвижения его реформ.

"Поэтому сегодня Народная коалиция представляет кандидатуру Касым-Жомарта Токаева на пост президента. Этот выбор – выбор истинных патриотов нашей страны, миллионов граждан, неравнодушных к будущему Казахстана. Самое главное, что накануне выборов ведущие политические силы возьмутся за общую цель, которая подбодрит страну", - сказал Кошанов.

Для поддержки кандидата будет создан общественный штаб. В него войдут представители политических партий, общественных объединений, более тысячи общественных деятелей и активных граждан.