Народ осознаёт необходимость атомной энергетики для будущего страны - депутат

Депутаты Мажилиса отправились с рабочими поездками в регионы для того, чтобы проинформировать население о предстоящем референдуме по строительству атомной электростанции. Депутат Магеррам Магеррамов посетил уже несколько районов в Северно-Казахстанской области, где обсудил с населением вопросы ядерной энергетики. Мажилисмен поделился с корреспондентом BaigeNews.kz своими наблюдениями.

Обсуждение и информирование населения

Во время встреч с жителями сёл и трудовыми коллективами депутат Мажилиса Магеррам Магеррамов заметил, что у людей есть понимание важности АЭС для будущего Казахстана. Однако их беспокоят определенные аспекты, связанные с безопасностью атомной станции. Основные опасения связаны с историческими катастрофами, такими как Чернобыль и Фукусима.

"Приехав сюда, я убедился, что наши рабочие поездки не напрасны, потому что много разной информации гуляет в Интернете. После беседы, разъяснений люди больше начинают разбираться в теме. Хотя, надо сказать, что у них и так было понимание, но вот эти некоторые моменты их пугали", - сказал депутат.

Проводя разъяснительные беседы, он заметил, что многие начинают понимать, что новые реакторы, которые планируется использовать, являются реакторами поколения 3+ и имеют встроенные системы безопасности, снижающие риск ЧП до минимума.

"Реакторы создаются таким образом, что если даже какая-то ошибка произойдёт, допустим, рабочий совершит ошибку, всё сразу блокируется, и в случае каких-то нештатных ситуаций всё просто в этой капсуле закрывается. Ну, смотрите, мы уже в медицине шагнули далеко вперёд. Казалось бы, операции, которые ещё вчера были очень сложными, единичными, сегодня как конвейер проводятся. Если медицина такое развитие получило, то уж в такой сфере как атомная, тем более уже учёные всё продумали с учётом и Фукусимы, и Чернобыля. Франция, к примеру, 50 лет уже активно использует атомные технологии", - отметил мажилисмен.

Одним из приятных открытий для депутата стала заинтересованность молодёжи, которая говорит о желании связать свою будущую профессию с ядерной физикой. По словам народного избранника, в Казахстане очень много талантливых молодых людей. Большим подспорьем в этом вопросе будет программа "Болашак", которая предоставит отличные возможности для учёбы за границей, в том числе в странах с развитыми ядерными технологиями.

Электричество и комфортная жизнь

Во время своих поездок депутат акцентирует внимание на том, что электричество становится необходимым для комфортной жизни.

"Люди понимают, что современное общество требует стабильного и надёжного источника энергии. Популярные устройства, такие как стиральные машины, смартфоны, компьютеры и освещение, нуждаются в электричестве. Понимание этого факта подчеркивает важность разработки устойчивой энергоинфраструктуры", - говорит депутат.

Он отметил, что из года в год в стране растут дефицит электроэнергии и энергозависимость от соседних стран. Только в 2023 году Казахстан закупил более 4 миллиардов киловатт-часов электроэнергии, что в два раза превышает объемы предыдущего года. Это, по словам Магеррамова, свидетельствует о необходимости разработки собственного источника энергии, чтобы снизить зависимость от импорта и избежать дальнейшего увеличения дефицита.

"Это как раз тот стимул для строительства своей атомной станции. Сегодня весь мир использует это. 31 государство имеет атомные электростанции. В общей сложности 415 ядерных реакторов. 15 государств ещё строят 62 ядерных реактора", - сказал Магеррамов.

По его словам, атомные электростанции обеспечивают стабильное производство электроэнергии независимо от природных условий. В отличие от ветряных и солнечных электростанций, которые зависят от погодных условий, атомные станции могут работать круглосуточно.

Строительство атомной станции также создаст новые рабочие места. Ожидается, что на этапе строительства будет задействовано около 8 тысяч рабочих мест, а во время эксплуатации – около 2 тысяч. Это приведёт к развитию прилегающих районов и инфраструктуры, что положительно скажется на экономическом росте региона.

Атомная энергетика представляет собой экологически чистую альтернативу углю и мазуту. Это позволит сократить выбросы углекислого газа и других вредных веществ, что будет способствовать улучшению экологической ситуации в стране, - уверен депутат.

Долгосрочные перспективы

Магеррам Магеррамов отметил, что такие страны, как Франция, США, Россия, Китай, Корея, которые активно развивают атомную энергетику, демонстрируют, что ядерные технологии могут стать основой для устойчивого энергетического баланса и обеспечения потребностей населения. Атомные станции могут обеспечить до 70% потребности в электроэнергии, что особенно важно для Казахстана с его растущим населением и промышленностью.

Казахстан сможет развивать ядерные технологии не только в энергетическом секторе, но и в медицине, сельском хозяйстве и других отраслях, открывая новые возможности для инноваций и научных исследований.