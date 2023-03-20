Народ Казахстана сделал выбор в пользу качественно нового мажилиса - "Ак жол"

Демократическая партия "Ак жол" сделала заявление по итогам выборов в мажилис и маслихаты всех уровней, передаёт BaigeNews.kz.

Если судить по данным экзитпола, то "Ак жол" - одна из партий, которые проходят в парламент.

Как отмечается в заявлении партии, "Ак жол" считает "выборы состоявшимися, прошедшими на достойном уровне и в соответствии с законодательством".

"Это была свободная и в своём роде беспрецедентная для современного Казахстана кампания. Подобный уровень открытости и конкурентности стал возможным благодаря политическим реформам главы государства, в результате которых произошли серьёзные изменения в избирательной системе: переход на смешанную пропорционально-мажоритарную модель, что дало возможность активного вовлечения в политический процесс гражданских активистов и независимых кандидатов", - указывается в заявлении.

Отмечается, что участникам выборов были предоставлены широкие возможности как для проведения предвыборной агитации, так и для наблюдения за ходом голосования

"Народ Казахстана сделал выбор в пользу качественно новых мажилиса и маслихатов, оказав доверие и нашей партии. Выражаем благодарность всем, кто проголосовал за демпартию "Ак жол", нашим единомышленникам и соратникам по партии в центре и на местах, за масштабную организацию и успешные результаты. С новым мандатом народного доверия и с новой энергией мы возобновляем работу в парламенте и маслихатах, и продолжим реализацию нашей политической программы, направленной на улучшение качества жизни каждого казахстанца. Перемены неизбежны. Ақ жол, Казахстан!" - указывается в тексте заявления.