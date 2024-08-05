Наркоторговцы осуждены на 10 лет строгого режима в Актобе

В марте текущего года, сотрудниками полиции, в ходе проведения оперативных мероприятий, в районе садоводческого коллектива была остановлена автомашина, передаёт BaigeNews со ссылкой на Polisia.kz.

У водителя и пассажира оперативники изъяли более двух грамм синтетических наркотиков, а из бардачка автомашины изъяли около 90 грамм “синтетики”.

При обыске места жительства одного из задержанных полицейские обнаружили и изъяли более семи грамм наркотиков. Общий вес изъятых синтетических наркотических веществ составил более 99-ти грамм.

По факту незаконного хранения и перевозки наркотических средств проводилось досудебное расследование.

Оба подозреваемых осуждены на 10 лет лишения свободы в колонии строгого режима.



