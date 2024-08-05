Наркоторговцы осуждены на 10 лет строгого режима в Актобе
Сегодня, 13:07
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 13:07Сегодня, 13:07
78
В марте текущего года, сотрудниками полиции, в ходе проведения оперативных мероприятий, в районе садоводческого коллектива была остановлена автомашина, передаёт BaigeNews со ссылкой на Polisia.kz.
У водителя и пассажира оперативники изъяли более двух грамм синтетических наркотиков, а из бардачка автомашины изъяли около 90 грамм “синтетики”.
При обыске места жительства одного из задержанных полицейские обнаружили и изъяли более семи грамм наркотиков. Общий вес изъятых синтетических наркотических веществ составил более 99-ти грамм.
По факту незаконного хранения и перевозки наркотических средств проводилось досудебное расследование.
Оба подозреваемых осуждены на 10 лет лишения свободы в колонии строгого режима.