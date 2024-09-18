Наркоторговцев задержали в гостинице в Астане
Сегодня, 18:56
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Сегодня, 18:56Сегодня, 18:56
47Фото: baigenews.kz
Сотрудники УБОП задержали в одной из гостиниц Астаны молодых людей, занимавшихся расфасовкой и продажей "синтетики", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
При личном досмотре и обыске помещения изъято 358 свёртков с наркотическим веществом.
Согласно заключению экспертизы, вещество является мефедроном, общий вес которого составил около 500 граммов.
По факту сбыта возбуждено уголовное дело, проводится проверка.
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