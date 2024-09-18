Наркоторговцев задержали в гостинице в Астане

Сотрудники УБОП задержали в одной из гостиниц Астаны молодых людей, занимавшихся расфасовкой и продажей "синтетики", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

При личном досмотре и обыске помещения изъято 358 свёртков с наркотическим веществом.

Согласно заключению экспертизы, вещество является мефедроном, общий вес которого составил около 500 граммов.

По факту сбыта возбуждено уголовное дело, проводится проверка.