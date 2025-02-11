Наркоторговцев с 24 кг "мефа" задержали в Алматинской области
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В рамках реализации принципа "Закон и Порядок" сотрудники комитета по противодействию наркопреступности МВД не допустили распространение синтетических наркотиков в регионы республики, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
"В Алматинской области задержаны два гражданина, подозреваемые в организации незаконного оборота наркотических средств. В ходе обыска в сарае дома 36-летнего мужчины обнаружены в мешках более 24 кг мефедрона. Это количество наркотика равна 72 тысячам разовых доз. Кроме того, у 41-летнего задержанного найден и изъят пистолет неустановленного образца. Подозреваемые лица задержаны. В отношении них проводится досудебное расследование", - сообщил заместитель председателя комитета по противодействию наркопреступности МВД Данияр Мейрхан.
Комитет по противодействию наркопреступности МВД продолжает предпринимать все необходимые меры для обеспечения безопасности граждан и борьбы с наркопреступностью на всей территории страны.
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