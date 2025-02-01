Наркоторговца из Узбекистана задержали в Актюбинской области
Мужчина находился в международном розыске.
Сегодня, 12:48
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 12:48Сегодня, 12:48
114Фото: Арман Мухатов/BaigeNews.kz
На железнодорожном пункте пропуска "Жайсан" в Актюбинской области полицейские задержали узбекистанца, которого разыскивало Национальное центральное бюро Интерпола МВД Молдовы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МВД РК.
Мужчину обвиняют в незаконной перевозке наркотиков.
"В 2013 году подозреваемый вместе с другими сообщниками организовал международную поставку наркотических веществ. При попытке въезда в Молдову у него было обнаружено 46 граммов героина", — сообщили в МВД.
В настоящее время мужчина помещён в изолятор временного содержания.
Самое читаемое
- Парковку возле мечети Астаны будут закрывать каждую пятницу
- Певца Алмаса Кишкенбаева доставили в полицию по делу о приставаниях
- 11-летняя школьница зарезала запретившую ей гулять бабушку
- Экс-руководителю управления культуры Астаны Болату Мажагулову вынесли приговор
- В Актау вынесли приговор по делу погибшей девушки фитнес-тренера