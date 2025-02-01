На железнодорожном пункте пропуска "Жайсан" в Актюбинской области полицейские задержали узбекистанца, которого разыскивало Национальное центральное бюро Интерпола МВД Молдовы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МВД РК.

Мужчину обвиняют в незаконной перевозке наркотиков.

"В 2013 году подозреваемый вместе с другими сообщниками организовал международную поставку наркотических веществ. При попытке въезда в Молдову у него было обнаружено 46 граммов героина", — сообщили в МВД.

В настоящее время мужчина помещён в изолятор временного содержания.