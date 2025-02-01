  • 1 Февраля, 13:21
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Наркоторговца из Узбекистана задержали в Актюбинской области

Мужчина находился в международном розыске.

Сегодня, 12:48
АВТОР
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Арман Мухатов/BaigeNews.kz Сегодня, 12:48
Сегодня, 12:48
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Фото: Арман Мухатов/BaigeNews.kz

На железнодорожном пункте пропуска "Жайсан" в Актюбинской области полицейские задержали узбекистанца, которого разыскивало Национальное центральное бюро Интерпола МВД Молдовы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МВД РК. 

Мужчину обвиняют в незаконной перевозке наркотиков.

"В 2013 году подозреваемый вместе с другими сообщниками организовал международную поставку наркотических веществ. При попытке въезда в Молдову у него было обнаружено 46 граммов героина", — сообщили в МВД.

В настоящее время мужчина помещён в изолятор временного содержания.

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