Наркотики в посылках из США получали казахстанцы

Ввоз крупной партии наркотиков из США в виде почтовых посылок пресекли сотрудники Агентства по финмониторингу в Алматы, передаёт BaigeNews.kz.



В результате оперативных мероприятий в Алматы, Петропавловске, Семее, Кокшетау, Шымкенте и Усть-Каменогорске задержаны граждане, получавшие почтовые отправления из США, в которых под видом товаров народного потребления были наркотические средства ("марихуана" и "экстракт канабиса"), с целью их дальнейшего сбыта на территории страны.

Из незаконного оборота изъято около 8 килограммов марихуаны и почти 15 килограммов экстракта канабиса (гашишное масло).

Проводится досудебное расследование, задержаны и водворены в ИВС десять граждан РК.

С начала года АФМ зарегистрировано 93 уголовных дела. Из незаконного оборота изъяты 52 килограмма наркотических средств, в том числе гашиш – 8,7 килограмма, марихуана – 4,8 килограмма.

Кроме того, изъято 1,7 килограмма психотропных веществ (пирролидин – 974 грамма, тетрагидроканнабинол – 780,3 грамма, метамфетамин – 1,26 грамма), анаболики (ядовитое вещество) – 206 тысяч штук и глазные капли "Тропикамид" – 1 680 штук.