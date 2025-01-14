В учреждении №34 департамента УИС по Карагандинской области и области Улытау зафиксирован факт попытки передачи наркотических веществ через посылку, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

В комнате для приема посылок и передач в ходе проверки сотрудниками оперативного отдела были обнаружены орехи в количестве пяти штук подозрительной формы.

При вскрытии орехов были обнаружены и изъяты вещества коричнево-зеленого цвета. Данный факт зарегистрирован в КУИ учреждения №34. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

По результатам экспертизы выяснилось, что данные вещества являются наркотическим средством "гашиш", общим весом 3,472 грамма.

Начато досудебное расследование.