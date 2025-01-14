Наркотики в орехах пытались передать осужденному в карагандинскую колонию
Сегодня, 13:23
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Сегодня, 13:23Сегодня, 13:23
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В учреждении №34 департамента УИС по Карагандинской области и области Улытау зафиксирован факт попытки передачи наркотических веществ через посылку, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
В комнате для приема посылок и передач в ходе проверки сотрудниками оперативного отдела были обнаружены орехи в количестве пяти штук подозрительной формы.
При вскрытии орехов были обнаружены и изъяты вещества коричнево-зеленого цвета. Данный факт зарегистрирован в КУИ учреждения №34. Назначена судебно-медицинская экспертиза.
По результатам экспертизы выяснилось, что данные вещества являются наркотическим средством "гашиш", общим весом 3,472 грамма.
Начато досудебное расследование.
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