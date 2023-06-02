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Наркотики в карасях везла на продажу бабушка в России
В Тюмени задержали 70-летнюю женщину, подозреваемую в распространении наркотиков. Свёртки с запрещённым веществом были спрятаны в рыбе, передаёт BaigeNews.kz.
На трассе Екатеринбург-Тюмень сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков и Госавтоинспекции, совместно с сотрудниками РУ ФСБ России по Тюменской области остановили автомобиль "Лада Гранта".
В ходе досмотра транспортного средства в багажном отделении полицейские обнаружили картонную коробку, в которой лежали полиэтиленовые пакеты с рыбой. В карасях оперативники нашли 41 цилиндрический свёрток, обмотанный полимерной лентой с комкообразным веществом серого цвета внутри. Водитель пояснил, что пакеты принадлежат пассажирке. Экспертиза установила, что вещество является наркотиком "спайс", общей массой 800 граммов.
"По словам ранее судимой задержанной, запрещённые вещества она приобрела в Екатеринбурге и везла в Тюмень для дальнейшего распространения", - сообщили в Управлении МВД РФ по Тюменской области.
Следователем в отношении ранее судимой за незаконный оборот наркотических средств подозреваемой возбуждено уголовное дело признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 и частью 4 статьи 228.1 УК РФ.
По решению суда жительнице Тюмени избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.
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