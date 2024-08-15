Наркотики в грецком орехе пытались передать в колонию в Кызылорде
Вчера, 22:24
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Вчера, 22:24Вчера, 22:24
226Фото: polisia.kz
Наркотики нашли передаче обвиняемому, находящемуся под стражей в учреждении №68 ДУИС по Кызылординской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
Сотрудники учреждения в ходе осмотра передачи обнаружили внутри грецкого ореха зеленое вещество со специфическим запахом. Вызвали следственно-оперативную группу.
Эксперты установили, что в орехе находилось 8,5 грамма марихуаны.
По факту проводится досудебное расследование.
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