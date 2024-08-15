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Наркотики в грецком орехе пытались передать в колонию в Кызылорде

Вчера, 22:24
АВТОР
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polisia.kz Вчера, 22:24
Вчера, 22:24
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Фото: polisia.kz

Наркотики нашли передаче обвиняемому, находящемуся под стражей в учреждении №68 ДУИС по Кызылординской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Сотрудники учреждения в ходе осмотра передачи обнаружили внутри грецкого ореха зеленое вещество со специфическим запахом. Вызвали следственно-оперативную группу.

Эксперты установили, что в орехе находилось 8,5 грамма марихуаны.

По факту проводится досудебное расследование.

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