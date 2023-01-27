Наркотики в гостинице изготавливал и хранил житель Акмолинской области

Фото: polisia.kz

Экстракционный мак в особо крупном размере изъяли полицейские в Акмолинской области. Работник гостиницы изготавливал наркотик из пищевого мака, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

25 января сотрудники подразделения по противодействию наркопреступности задержали ранее судимого 38-летнего жителя Щучинска. Он на рабочем месте изготавливал опий и употреблял его внутривенно.

"В ходе несанкционированного обыска подсобного помещения, а работал подозреваемый плотником в одной из гостиниц, стражи порядка обнаружили и изъяли посуду для изготовления наркотика, полимерные бутылки с уже приготовленным опием, а также шприцы. По изъятым веществам назначена экспертиза", - сообщили в полиции.

В отношении задержанного начато досудебное производство по части 3 статьи 296 УК РК - "Незаконное хранение наркотических средств в крупном размере".

Проведенная экспертиза показала, что объем экстракционного опия составил более 2,5 литра.