Наркотики пытался перебросить мужчина в колонию области Абай
За незаконную пересылку либо сбыт наркотических средств предусмотрено уголовное наказание в виде лишения свободы сроком от 5-ти до 10-ти лет.
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В учреждение смешанной безопасности в городе Семей пытались перебросить наркотические вещества, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
В учреждении смешанной безопасности департамента уголовно-исполнительной системы по области Абай был предотвращен факт переброса наркотических веществ на территорию учреждения.
"На прилегающей территории сотрудники оперативного отдела учреждения №19 задержали мужчину. Он пытался перебросить сверток, обмотанный скотчем. При вскрытии был обнаружен гашиш, весом более 19 граммов, и более 55 граммов марихуаны. По данному факту была вызвана следственно-оперативная группа отдела полиции города Семей. В отношении задержанного начато досудебное расследование.
Напомним, что за незаконную пересылку либо сбыт наркотических средств предусмотрено уголовное наказание в виде лишения свободы сроком от 5-ти до 10-ти лет", - говорится в сообщении.
Напомним, ранее сообщалось, что силовики пресекли каналы сбыта наркотиков в ЗКО.
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