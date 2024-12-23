В учреждение смешанной безопасности в городе Семей пытались перебросить наркотические вещества, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

В учреждении смешанной безопасности департамента уголовно-исполнительной системы по области Абай был предотвращен факт переброса наркотических веществ на территорию учреждения.

"На прилегающей территории сотрудники оперативного отдела учреждения №19 задержали мужчину. Он пытался перебросить сверток, обмотанный скотчем. При вскрытии был обнаружен гашиш, весом более 19 граммов, и более 55 граммов марихуаны. По данному факту была вызвана следственно-оперативная группа отдела полиции города Семей. В отношении задержанного начато досудебное расследование.

Напомним, что за незаконную пересылку либо сбыт наркотических средств предусмотрено уголовное наказание в виде лишения свободы сроком от 5-ти до 10-ти лет", - говорится в сообщении.