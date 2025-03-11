В Павлодарской области разоблачена нелегальная фитолаборатория по выращиванию конопли, организованная прямо в гараже. Местный житель использовал это помещение для производства наркотиков, которые затем сбывались через администратора одного из баров Экибастуза, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Информация о преступной деятельности кассира одного из лаундж-баров города поступила к оперативникам. В ходе расследования выяснилось, что женщина, работавшая администратором, закупала наркотики у другого местного жителя, который создал лабораторию в арендованном помещении для выращивания конопли.

При проведении обысков были изъяты наркотики, подготовленные к продаже, а также более 4 миллионов тенге наличными и дорогой автомобиль, принадлежавший одному из подозреваемых. Из гаража задержанного было изъято 30 кустов конопли, а также оборудование для выращивания и переработки растения - фитолампы, установки для климат-контроля, минеральные удобрения и другие приспособления.

Оперативники УБОП задержали и поставщика наркотиков, и администратора бара. В отношении обоих возбуждено уголовное дело, и они были помещены в изолятор временного содержания.

Расследование продолжается.