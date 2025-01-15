В 2024 году органами внутренних дел проведено три республиканских оперативно-профилактических мероприятия "Дәрмек", в ходе которых выявлено 38 уголовных и 633 административных правонарушений в сфере обращения с наркотическими средствами в легальном обороте, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Среди них 46 случаев незаконной фармацевтической деятельности, 260 нарушений ее правил и обращения лекарственных средств.

Более 500 должностных лиц, включая 226 медицинских работников, привлечены к административной ответственности.

В Туркестанской области задержан 48-летний водитель, у которого в автомобиле были обнаружены полиэтиленовые пакеты с коробками. В результате осмотра изъято почти 2500 таблеток "трамадол", приобретенных в одной из крупных аптечных сетей по поддельным рецептурным бланкам.

Данный препарат относится к наркотикам опиоидной группы и включен в список наркотических веществ.