Наркотики общей стоимостью 10 миллионов тенге нашли у жителя Жамбылской области

Гашиш и марихуану почти на 10 миллионов тенге изъяли полицейские у жителя Жамбылской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

В Мойынкумском района полицейские задержали по подозрению в хранении наркотических средств в особо крупном размере 43-летнего жителя Байзакского района. С помощью служебно-розыскной собаки по кличке Тэя они нашли у него 17 полиэтиленовых мешков с веществом растительного происхождения и два полиэтиленовых пакета с порошкообразным веществом, а также сито для измельчения наркотического вещества. Всё это было изъято и отправлено на экспертизу.

Судебно-химическая экспертиза показала, что полицейские нашли марихуану весом 229 килограммов 140 граммов и гашиш весом четыре килограмма 532 граммов. Стоимость данных наркотиков на чёрном рынке составила бы около 10 миллионов тенге.