Наркотики общей стоимостью 10 миллионов тенге нашли у жителя Жамбылской области
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Гашиш и марихуану почти на 10 миллионов тенге изъяли полицейские у жителя Жамбылской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
В Мойынкумском района полицейские задержали по подозрению в хранении наркотических средств в особо крупном размере 43-летнего жителя Байзакского района. С помощью служебно-розыскной собаки по кличке Тэя они нашли у него 17 полиэтиленовых мешков с веществом растительного происхождения и два полиэтиленовых пакета с порошкообразным веществом, а также сито для измельчения наркотического вещества. Всё это было изъято и отправлено на экспертизу.
Судебно-химическая экспертиза показала, что полицейские нашли марихуану весом 229 килограммов 140 граммов и гашиш весом четыре килограмма 532 граммов. Стоимость данных наркотиков на чёрном рынке составила бы около 10 миллионов тенге.
"Задержанный, который ранее был несколько раз судим, дал признательные показания. В настоящее время по данному факту начато досудебное расследование по части 4 статьи 296 Уголовного кодекса РК “Незаконное хранение наркотических средств в особо крупном размере”. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трёх до семи лет", – сказал заместитель начальника УПН ДП Д. Койториев.
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