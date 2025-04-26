В апреле этого года правоохранители провели несколько успешных операций по всей стране. В результате были пресечены 37 случаев сбыта и 37 случаев хранения синтетических наркотиков, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МВД РК.

В общей сложности из незаконного оборота изъято 13,5 кг опасных веществ, которые на черном рынке могли бы принести преступникам 405 миллионов тенге.