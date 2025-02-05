Сотрудники полиции области Абай совместно с КНБ ликвидировали канал поставки наркотиков из южных регионов страны, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Задержаны трое местных жителей, которые перевозили крупную партию запрещённых веществ на автомобиле.

Изъято более 110 килограммов марихуаны, рыночная стоимость которой превышает 35 миллионов тенге.

По факту начато досудебное расследование за незаконное хранение, перевозку и сбыт наркотических средств в особо крупном размере, совершённые группой лиц. Все трое подозреваемых водворены в изолятор временного содержания.