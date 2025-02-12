Наркотики на 30 млн тенге изъяли у мужчины в Атырау
Он приехал в город, чтобы трудоустроиться в интернет-магазин.
Сегодня, 19:20
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Сегодня, 19:20Сегодня, 19:20
123Фото: polisia.kz
В Атырау изъяли более 500 доз синтетического наркотика альфа-PVP общей стоимостью 30 миллионов тенге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
Сотрудники Управления по противодействию наркопреступности ДП Атырауской области задержали 30-летнего уроженца Актобе. Его выявили в ходе мониторинга социальных сетей.
Задержанный пояснил, что одну дозу он планировал сбыть за 60 тысяч тенге. Следствие установило, что мужчина приехал в Атырау с целью трудоустройства в интернет-магазин, занимающийся продажей и распространением синтетических наркотиков через Telegram. По решению следственного суда подозреваемый арестован на два месяца, в отношении него ведётся досудебное расследование.