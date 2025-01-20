В результате оперативной работы полицейских в Павлодаре задержан 29-летний мужчина, подозреваемый в распространении наркотических средств, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

В полицию поступила информация о мужчине, который занимался незаконным распространением наркотических средств на территории областного центра. Сотрудники полиции установили ранее судимого 29-летнего жителя Павлодара. При личном досмотре у него изъят мобильный телефон с информацией о местах нахождения запрещенных веществ, а также 16 свертков с неизвестным содержимым. В его автомобиле обнаружены два полиэтиленовых пакета с аналогичным содержимым.

Как установлено в последствие, в свертках находились синтетические наркотики, а в полиэтиленовых пакетах синтетические каннабиноиды общей массой более 1,5 кг. Это соответствует примерно 4 тысячам доз, которые на черном рынке могут стоить 22 млн тенге.