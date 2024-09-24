Наркотики на 20 млн тенге изъяли в Жетысу

Сотрудники управления по противодействию наркопреступности департамента полиции Жетысу провели успешную операцию в рамках ОПМ "Карасора", передаёт BaigeNews со ссылкой на Polisia.kz.

Полицией совместно с прокуратурой области задержана 34-летняя жительница Талдыкоргана по подозрению в распространении наркотиков. Подозреваемую поймали во время проверки автомобиля Toyota Yaris.

В ходе досмотра машины у нее был обнаружен белый мешок с веществом, имеющим характерный запах. Экспертиза подтвердила, что это мефедрон общей массой около 1 кг.

Стоимость на черном рынке изъятого наркотика оценивается в 20 млн тенге, и соответствует примерно 2 тысячам дозам.

По факту обнаружения наркотиков начато досудебное расследование, подозреваемая помещена под стражу.

Полиция напоминает, что за незаконные действия с наркотическими средствами, включая производство, хранение, перевозку и сбыт в особо крупных размерах, предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет с конфискацией имущества.



